Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Blinken'ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti.

Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

ABD'nin açıklamalarından duyulan rahatsızlık dile getirildi

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirme hususunda mutabık kalındığını aktardı.

ABD tarafının son dönemde yaptığı açıklamalardan duyulan rahatsızlık da dile getirildi.

Blinken'den Çavuşoğlu'na şehitler için taziye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken ile Çavuşoğlu'nun Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.