Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" ifadelerini kullandı.

Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2021

Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi

Aşı randevularında yaş sınırı da 30’a indi. 30 yaş üstü vatandaşlar bugünden itibaren randevu alarak aşı olabilecek.

Tükiye'de uygulanan aşı sayısı 41 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 20 Haziran saat 02.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 676 bin 677, ikinci doz aşı 14 milyon 346 bin 5 oldu. Böylece doz miktarı 41 milyon 22 bin 682'e yükseldi.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 73 bin 978, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 255, toplam 7 milyon 419 bin 233, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 246 bin 141, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 491, toplam 3 milyon 444 bin 632, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 841, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 513, toplam 2 milyon 774 bin 354 doz olarak kayıtlara geçti.