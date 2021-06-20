Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan Mülteciler Günü mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21'inci yüzyılın en büyük insan hakları meselesinin mülteci meselesi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meselede de tüm dünyaya insanlık dersi verdiğinin altını çizdi.
Fahrettin Altun, Dünya Mülteci Günü nedeniyle hazırlan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Mülteci meselesine dünyanın büyük bölümünün duyarsız kaldığını belirtti.
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klipte dünya genelinde mültecilerin yaşadıkları zorluklar çarpıcı görüntülerle anlatıldı.
“Bu topraklar kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmuştur”
Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak, mültecilere sadece güvenlik değil sağlık, eğitim ve mali yardım da sağlandığı belirtildi.
İletişim Başkanı Altun, mesajında "Cumhurbaşkanımız bu meselede de tüm dünyaya insanlık dersi vermiş, bu topraklar kendisine sığınana güvenli bir liman olmuştur." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun
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