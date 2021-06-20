Fahrettin Altun, Dünya Mülteci Günü nedeniyle hazırlan video klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Mülteci meselesine dünyanın büyük bölümünün duyarsız kaldığını belirtti.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video klipte dünya genelinde mültecilerin yaşadıkları zorluklar çarpıcı görüntülerle anlatıldı.

“Bu topraklar kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmuştur”

Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı hatırlatılarak, mültecilere sadece güvenlik değil sağlık, eğitim ve mali yardım da sağlandığı belirtildi.

İletişim Başkanı Altun, mesajında "Cumhurbaşkanımız bu meselede de tüm dünyaya insanlık dersi vermiş, bu topraklar kendisine sığınana güvenli bir liman olmuştur." ifadelerini kullandı.

