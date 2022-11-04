Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini, yerleşme oranının ise yüzde 99 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yerleşme oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "Beyaz Reform’dan sonraki ilk Tıpta Uzmanlık Sınavıyla, kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. TUS’un ve Reformun sonucu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Koca, paylaşımına, TUS’ların birincisi, yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın birincisi, en yenisi" sözlerini de ekledi.
Etiketler: Fahrettin Koca
Son Haberler
- 21:08
- 20:51
- 20:43
- 20:29
- 20:27
Sıradaki Haber
Oktay: Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği anlaşma karşılık bulmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz