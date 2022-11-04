Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı ile yerleşme oranına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beyaz Reform’dan sonraki ilk Tıpta Uzmanlık Sınavıyla, kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. TUS’un ve Reformun sonucu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımına, TUS’ların birincisi, yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın birincisi, en yenisi" sözlerini de ekledi.