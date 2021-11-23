Avrupa'da artan vaka sayıları birçok ülkeyi harekete geçirdi, kısıtlamalar geri geldi.

Türkiye ise yol haritasını değiştirmedi.

Kapanma olmayacak, salgınla mücadelede en etkin silah aşılama olacak.

Bakan Koca, "Kapatmaları hiçbir şekilde düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri, özellikle ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası Türkiye’de üretilecek koronavirüs ilacında gelinen aşamayı da anlattı. En erken dönemde üretimin tamamlanması için çalışıldığını vurguladı.

"Ciddi bir sorun yok sıkı takipteyiz"

"Şu an bir firma var ama biz en az 4-5 beş firmanın bu ilacı üretmesini planlıyoruz" diyen Koca, "Türkiye’deki üretimini en erken dönemde ve birden fazla merkezde tamamlayarak, devlete maliyetini en aza indirip vatandaşımızı Molnupiravir ilacıyla ücretsiz olarak buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, eczanelerde yeterli ilaç olmadığı yönündeki iddiaları da değerlendirdi, “Sıkı takipteyiz” diyerek şunları söyledi:

“Bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticiler dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını çok yakın takip ediyoruz. Bu anlamda ciddi bir sorun yok. Yer yer sahada sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun için de sıkı takipteyiz ve denetimleri yoğunlaştırdık.”