İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmasını tamamlandı.

#SONDAKİKA

İzmir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına düzenlenen operasyonda farklı rütbelerdeki 14'ü muvazzaf 46 asker ve askeri okullardan ilişiği kesilen 65 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/W0EQaizzky — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021

Aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen rütbelerinde askerlerin de bulunduğu 14'ü muvazzaf, 46 asker ile askeri okullardan ilişiği kesilen 65 öğrenci için gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 21 ilde yürütülen operasyonda, toplam 111 şüpheliden 76'sı yakalandı.

Firari olan şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürüyor.