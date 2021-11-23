Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 04:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Libya'da kurtarılan Hidayet Yaprak, ailesine kavuştu
Libya'da alıkonulan ve önceki gün Türkiye'ye getirilen Türklerden Hidayet Yaprak, Hatay’da ailesine kavuştu.
Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından biri olan Hidayet Yaprak'ın ailesiyle buluşmasında duygulu anlar yaşandı.
Ankara’dan Hatay’a havayoluyla gelen Yaprak, Hatay Havalimanı'nda ailesiyle buluştu. Alkış ve zılgıtlarla karşılanan Yaprak ve ailesi duygulu anlar yaşadı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yaprak, ülkeye döndüğü ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Allah kimseyi düşürmesin. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.
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