Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Kontrollü Sosyal Hayat'ın amacının kurallar dahilinde normal hayat akışının devam etmesi olduğunu belirterek, "Ancak artan vaka sayıları bu hafta sonu da 20.00-10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulamasını zorunlu kıldı" dedi.

Bakan Koca, mücadelenin birlikte verilmesi çağrısında bulunarak "Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim" açıklamasını yaptı.