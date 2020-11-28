Bakan Koca: Kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsle mücadelenin önemine dikkati çekerek, "Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Kontrollü Sosyal Hayat'ın amacının kurallar dahilinde normal hayat akışının devam etmesi olduğunu belirterek, "Ancak artan vaka sayıları bu hafta sonu da 20.00-10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulamasını zorunlu kıldı" dedi.
Bakan Koca, mücadelenin birlikte verilmesi çağrısında bulunarak "Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim" açıklamasını yaptı.
Kontrollü Sosyal Hayat'ın amacı kurallar dahilinde hayatın normal akışını devam ettirmektir. Ancak artan vaka sayıları bu hafta sonu da 20.00-10.00 saatleri arasında kısıtlama uygulamasını zorunlu kıldı. Mecbur değilsek kısıtlamaların olmadığı zamanları da evimizde geçirelim. pic.twitter.com/aiNcB1FOsD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020