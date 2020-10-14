Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Tedbirlere uyarsak 2 hastalıktan birden korunmuş olacağız. Grip, ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Vücut direnci düşük kişiler, gribal enfeksiyonlar sonucu hayatını kaybedebilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Koronavirüs tedbirlerine uyarak COVID-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz.https://t.co/TQEkceSljT pic.twitter.com/EvG4ZyO2B6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2020

- DSÖ raporunda, pandemiye karşı elde ettiğimiz başarı ele alınıyor. Türkiye'nin salgınla mücadelede en cömert ülkelerden biri olduğuna vurgu yapılıyor.

- Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine geçtik, sınırlamalarımız kalktı. Bu yeni dönemin gereklerine uygun olarak, virüs taramalarına başladık. Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.

Saha taraması tekrarlanacak

- Enfeksiyonun yaygınlığı ve bağışıklık durumunu ölçmek için 153 bin kişiyi kapsayan saha taramasını 15 Ekim'de tekrarlıyoruz.

- Maske, bazı bilim insanlarınca aşı benzeri bir koruyucu olarak kabul edilmektedir.

- Son 1 hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş'ın da içinde olduğu bazı illerde artış oldu.

- Aşı Ortak Çalışma Grubu'nda, aşı çalışmaları doğrudan 600 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. 4 farklı aşı üzerinde çalışılmaktadır. Aşılardan 2'si insan deneyleri aşamasına yakındır.

"Ankara'da son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü"

- Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir.

- Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 328 koronavirüs testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1396 arttı. COVID-19 ağır hasta sayısının 1418 olduğu son 24 saatte 1396 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 298 bin 368'e yükseldi.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de son 24 saatte 115.328 koronavirüs testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1396 arttı.https://t.co/TQEkceSljT pic.twitter.com/GGOdcUEfjO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2020

- (COVID-19 vakaları) İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü. İstanbul'da şu an kısıtlama anlamında herhangi bir tedbir düşünmüyoruz.

"Pozitif gördüğümüz herkes HES'te yer alıyor"

- Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka-hasta kavramlarına indirgeyerek gölgelemeyelim.

- Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

- Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz.

"Grip aşısı Türkiye'ye geldi"

- Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun.

- Pozitif gördüğümüz her kimse HES'te yer alıyor. Siz bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle mücadele edemezsiniz.

- Grip aşısı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 350 bin grip aşısı geldi, bu yıl 1,5 milyondan fazla olacak. Ama biz bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz. Gribe karşı da diğer virüslere karşı da maskenin yüzde 90 koruyuculuğu olduğunu biliyoruz.

- Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz.

- Sağlık çalışanları içinde pozitif olan sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı da son dönemde arttı. Sayıları 100'ü geçti.