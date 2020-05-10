65 yaş üstü vatandaşlar bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüyüş mesafesinde sokağa çıkacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü vatandaşları maske konusunda uyardı.

Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin! pic.twitter.com/6Lxd72PWpv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020

"Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin" diyen Bakan Koca, paylaşımında şunları söyledi:

"Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!"