Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'dan Anneler Günü paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, bir anne ile çocuğunun birbirlerine sarıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak "Yurt, anayurt olurken orada 'anne' var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yurt, anayurt olurken orada “anne” var. Dil, anadil olurken... Bizi hayata ve birbirimize bağlayan annelerimize, kelimelerin tarif edemeyeceği bağlarla bağlıyız. Araya girecek küçük engeller, bağların en güçlüsünü kuran duygulardan güçlü değildir. Anneler Gününüz kutlu olsun. pic.twitter.com/Gr2zguMCoi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koca anneler günü anneler günü mesajıSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 04:59
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