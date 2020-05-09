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Tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" açıklamasını yaptı.
Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" sözlerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xtfjfrv5mb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2020
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