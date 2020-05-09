Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti.
Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. @dbdevletbahceli https://t.co/W14hXMAPQW— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 9, 2020
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Etiketler: son dakika devlet bahçeli destek teşekkürü bakan albayrakSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 20:29
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