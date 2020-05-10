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DHMİ, hava trafik kontrolörü alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü alacak. Başvurular 11 Mayıs'ta başlayacak.
DHMİ'nin konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 17 asistan, 20 stajyer hava trafik kontrolörü pozisyonlarına başvuran adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Başvurular, 11 Mayıs'ta başlayacak, 5 Haziran'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi intern et adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.
Etiketler: hava trafik kontrolü DHMİSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 09:07
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