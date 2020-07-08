Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi.

Bakan Koca, toplantının ardından basın açıklaması yaptı, soruları yanıtladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tatilcilere uyarı

Tatile gidenler tedbirlerin tatilcilerin lehine olduğunu bilmelidir. Kalabalıklardan uzaklaşanlar mesafe kuralını uygularsa müteşekkir kalırız.

8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır

Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

"Çok sayıda vakanın kaynağı düğünler"

Çalışmalarda çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğu görüldü. Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

"Mücadelenin uzunluğu bizde rehavete yol açtı"

Son bir hafta içinde 81 ilimizde 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır. Mücadelenin uzunluğu bizde rehavete yol açtı. Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.

Bakan Koca, konuşması sırasında vaka sayılarını paylaştı:

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi. Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

"Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

En çok ve en az vaka görülen 7 il

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 3 gün en çok vakanın görüldüğü 7 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa

Son 3 gün en az vaka görülen 7 il: Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Bayramda kısıtlama olacak mı?

Bu konu görüşüldü ancak öneri oluşmadı. Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

Okullardaki COVID-19 tedbirleri

31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir.

Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.

Antikor testlerinin sonuçları

18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.

Grip aşısı siparişi

(Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.

Koronavirüste aşı ve ilaç çalışmaları

Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.

(Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.

Almanya'nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler

Taleplerimiz doğrultusunda bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz.

"Kamuda vardiya sistemi gündemde yok"

Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

"Sağlık üzerinden politika hiçbir siyasetçiye şifa olmaz"

Özellikle sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önerilerimizi yapıcı yapalım, mücadelemiz koronavirüsle olsun.