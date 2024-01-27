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Gündem
AA 27.01.2024 17:55

Bakan Koca: Bakanlığımıza 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Bakanlığımıza 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
Erdoğan: Önümüzdeki ay kamuya 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz

Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı İstihdam
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