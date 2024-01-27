Bakan Koca: Bakanlığımıza 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.