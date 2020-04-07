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Bakan Koca: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gün gün gösterildiği bir video paylaştı.
Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz. pic.twitter.com/l9LefWqJGT— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
Koca açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:
"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz."
Etiketler: Fahrettin Koca koronavirüs koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 01:06
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