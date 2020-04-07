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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken alacak. İkramiye ödemeleri bugün başlıyor. İlk ödeme, SGK emeklilerine yapılacak.
Yaklaşık 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor.
SSK emeklilerine ödemeleri, 7-10 Nisan arasında tahsis numarasına göre yapılacak. Tahsis numarası 17, 18 ve 19 ile biten SSK emeklilerine ikramiyeleri bugün dağıtılacak. 20, 21 ve 22 tahsis numaraları 8 Nisan, 23 ve 24'ler 9 Nisan, 25 ve 26 tahsis numaralarının ikramiyeleri ise 10 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise ikramiyelerini 11 Nisan'da alacak.
65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri, maaş ödemelerinde olduğu gibi evlerine teslim edilecek.
Etiketler: Bayram ikramiyesiSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 00:11
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