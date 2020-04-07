Yaklaşık 12 milyon emekliye bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor.

SSK emeklilerine ödemeleri, 7-10 Nisan arasında tahsis numarasına göre yapılacak. Tahsis numarası 17, 18 ve 19 ile biten SSK emeklilerine ikramiyeleri bugün dağıtılacak. 20, 21 ve 22 tahsis numaraları 8 Nisan, 23 ve 24'ler 9 Nisan, 25 ve 26 tahsis numaralarının ikramiyeleri ise 10 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise ikramiyelerini 11 Nisan'da alacak.

65 yaş üstü emeklilerin ikramiyeleri, maaş ödemelerinde olduğu gibi evlerine teslim edilecek.