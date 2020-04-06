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Feti Yıldız koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldı
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'da koronavirüs tespit edildi. Yıldız, hastaneye yatırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı.
Feti Yıldız hastalığını, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
Yıldız paylaşımında;
"COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum, dualarınızı esirgemeyin, Allah'a emanet olun" dedi.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs FETİ YILDIZ covid-19Son Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 23:23
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