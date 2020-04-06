Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri'nin telefon görüşmesine ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Bakan Akar tarafından COVID-19 salgınının ilk vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığı vurgulandı.

Bakan Akar tarafından, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle yerli milli ürünler geliştirmeye devam edildiği belirtilerek, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi.

Bakan Akar, alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek maksadıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesinin yanı sıra bu ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını da ifade etti. Bakan Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu da belirtti."