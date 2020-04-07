Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı için Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 00:10
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