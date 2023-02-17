Koca, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedelere görüştü.

Odabaşı Mahallesi'ndeki özel hastanenin enkazından depremin 261. saatinde çıkarılan 34 yaşındaki Avcı'yı da ziyaret eden Koca, baba Ali Avcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Acıların büyük olduğunu belirten Koca "Bu acımızı şimdilik içimize gömüyoruz, yeni canlarımızı kurtarmak için. Bütün arkadaşlarımız seferber durumdalar. Rabbim benzer felaketleri milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Bir ve beraber oldukça bütün zorlukların üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Bundan hiç şüphe yok" diye konuştu.

Bakan Koca, daha sonra Avcı'nın babasının elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen baba Avcı ise Koca'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun sizlerden, çocuğumu bana geri verdiniz" dedi.

Aynı enkazdan çıkan 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu'nu da ziyaret eden Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti.