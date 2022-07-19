Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da mevkidaşı Wilmar Castro Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımında, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür eden Kirişci, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü

Bakan Kişici, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile de görüştü.

Kirişci paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanına kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" sözlerine yer verdi.