Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
[Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci/Twitter]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'da mevkidaşı Wilmar Castro Soteldo'nun ev sahipliğinde verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.
Paylaşımında, Soteldo'ya misafirperverliği için teşekkür eden Kirişci, "Gerçekleştirdiğimiz toplantı ve görüşmelerin akabinde havadan ve karadan teknik incelemelerde bulunduk. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ikili iş birliği ilişkilerini daha da geliştireceğini umut ediyorum" sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Maduro ile görüştü
Bakan Kişici, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile de görüştü.
Kirişci paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanına kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" sözlerine yer verdi.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci Venezuela
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