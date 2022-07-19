Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı
[AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığınca Van’da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van'da “Eren Abluka–22 (Van-Kato-Karataş çukurları) Şehit J.Kd.Yzb. Mahmut Top Operasyonu” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; jandarma özel harekat (jöh) ve jandarma komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen operasyonların kararlı şekilde devam ettiği bilgisine yer verildi.
[eren operasyon harita]
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Komando Şehit Van
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