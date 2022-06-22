Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kirişci, yangınla mücadelenin zor şartlar altında sürdüğünü belirterek, "Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Rüzgar hızındaki artış, hava sıcaklığındaki yükseliş spot atlama adını verdiğimiz, yangının yeniden harlanmasına, yeniden alevlenmesine neden oldu.https://t.co/b1yvzftUlj pic.twitter.com/R6DguGItnQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2022

"151 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi"

Kirişci, şu anda sahada 2 bin 600 personelin görev yaptığını aktardı. Ayrıca hava araçlarının sayısının 41'e ulaştığını söyledi.

151 kişinin tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildiğini aktaran Kirişci, yangınla ilgili sabotaj kuşkularının olduğunu da vurguladı.

Kirişci ayrıca gece görüşlü 10 helikopterin 4 Temmuz'da envantere gireceğini belirtti.