Dünya Ormancılık Günü ve Haftası dolayısıyla "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı Fidan Dikim Töreni" düzenlendi.

Kirişci, burada yaptığı konuşmada, söz konusu etkinlikle depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 81 ilde hatıra ormanı kuracaklarını söyledi.

Deprem bölgesinde Bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Kirişci, arama-kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldıklarını, barınma, gıda, temel ihtiyaç, ısıma, içme ve kullanma suyu teminine yardımcı olduklarını anlattı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında da etkin şekilde yer aldıklarını vurgulayan Kirişci, çiftlik ve sahipsiz hayvanlar için yem, mama dağıttıklarını, çiğ sütleri üretime kazandırdıklarını, 5 milyar lirayı bulan tarımsal destekleri öne çektiklerini, tarımsal ve ORKÖY kedilerini 1 yıl ertelediklerini, hibe ile destek başvuru sürelerini uzattıklarını dile getirdi.

Kirişci, kırsalda hasar tespit çalışmalarının ve halk sağlığı için gıda denetimlerinin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Kirişci, 334 kişilik Orman Arama-Kurtarma (ORKUT) ekibiyle arama-kurtarma çalışmalarında görev aldığını belirtti. Kirişci, yakacak odun, gıda tedarikinin temini ve barınmanın yanı sıra OGM'nin uçak ve helikopterlerle yangın söndürme çalışmasında öncü rol üstlendiğini aktardı.

"Tarımsal hasar tespit çalışmaları devam ediyor"

Deprem afetlerinin dışında diğer önemli sorunun "küresel ısınma ve iklim değişikliği" olduğunu belirten Kirişci, bununla mücadelede de ormancılık faaliyetlerinin önem taşıdığını söyledi.

Kirişci, deprem bölgesinin sel ile yeni bir afeti yaşadığını belirterek, 1 yılda beklenen yağışların 3 günde yağdığını dile getirdi.

Bakanlığın son 20 yılda dere ıslahı ve taşkın koruma projeleri ve afetin etkisini oldukça azalttığının altını çizen Kirişci, tarımsal hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kirişci, ormanların, su kaynaklarını korumadan, erozyon-sel ve taşkınları önlemeye kadar sayısız değere sahip olduğuna işaret ederek, "Biz de bunun farkında olarak orman kaynaklarımızı koruyoruz ve geliştiriyoruz. Ormancılık alanındaki köklü bilgi birikimimizi 'Yeşil Vatanı' daha da yeşillendirmek için kullanacağız. OGM, fidan dikiminden fidan bakımına, orman köylerinin kalkınmasından orman yangınlarına kadar geniş bir hizmet yelpazesinde çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımsal üretimde olduğu gibi ormancılık alanındaki zenginliğini geliştirme çabasında olduklarını belirten Kirişci, son 20 yılda orman varlığını yüzde 12 artırarak 23,2 milyon hektara çıkardıkları bilgisini paylaştı.

Kirişci, "Orman parkı sayımızı 20 kat artışla 92'den 1826'ya çıkardık. Orman köylümüzün refahını artırmak için yüzde 20'si hibe, yüzde 80'i faizsiz ORKÖY kredisi veriyoruz. Krediler son 20 yılda 6 milyar liraya ulaştı." dedi.

"DSİ ve OGM her an milletin hizmetine hazır"

Orman yangınlarıyla mücadele için bu yıl ilk defa 22 uçak, 9 yangın helikopteri ile 31 hava aracı satın alarak hava filolarını oluşturduklarını belirten Kirişci, 2002'de 633 olan arazöz sayısını 1350'ye, envanterde olmayan ilk müdahale aracını 2 bin 284'e, 1621 olan iş makinesi sayısını 1739'a çıkardıklarını paylaştı.

Kirişci, İHA'ları yangın mücadelesinde kullanan Avrupa'da ilk ülke olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"DSİ ve OGM, güçlü makine-ekipman parkıyla her an her yerde milletin hizmetine hazır. Bu iki kurumun makine parkı bugün itibarıyla 11 binin üzerine çıktı. Asrın afetinde yaklaşık 15 bin personel, 5 binden fazla makine ekipmanla arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Geçen hafta dağıtımını yaptığımız arazöz ve ilk müdahale araçları bulundukları yerlerde ateş savar vazifesi görecek. 2022'de kazandırdığımız 262 arazöz, 73 kamyon, 8 treyler, 222 ilk müdahale aracı, 24 dozer, 40 greyder ve 64 ekskavatör ile orman teşkilatımız daha güçlü hale gelmiştir. Geçen hafta teslim törenini gerçekleştirdiğimiz 190 arazöz ve 197 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 387 araç 'Yeşil Vatan'ı korumak ve geliştirmek için hizmet edecektir."

Kirişci, tarım ve orman alanında kendilerini ilgilendiren 9 kanunda 39 maddelik düzenlemeyi Meclise gönderdiklerini hatırlatarak, su merkezli üretim planlaması, çevre ve tarım komisyonlarında görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Dileklerinin tarım ve orman alanında bir devrim niteliğinde kendilerine katkı sağlayacak kanun teklifinin en kısa zamanda yasalaşması olduğunu vurgulayan Kirişci, "Amacımız, tarımsal üretimde olduğu gibi ormanlarımızı da gelecekte yaşanabilecek risklere karşı güçlendirmektir. Mavi Vatan'ı olduğu gibi Yeşil Vatanı ve Bereketli Toprakları proaktif çalışmalarla koruyacak, geliştirecek ve halkın istifadesine sunacağız." şeklinde konuştu.

"Bu 7 milyar fidan hedefinin de üzerine çıkmış olacağız"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bugün 2023 fidanın toprakla buluşacağını belirterek, 45 ülkeden yabancı misafirlerin alanda bulunduğunu ifade etti.

Karacabey, depremde vefat edenlerin hatırasını yaşatmak için birçok ilde bu şekilde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" tesis edeceklerini belirterek, "2023 sonuna kadar toprakla buluşturmayı hedeflediğimiz 7 milyar fidanın son 500 milyonuncu fidanı kaldı. Bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturma hazırlığımızı yaptık. İnşallah bu 7 milyar fidan hedefinin de üzerine çıkmış olacağız ve ülkemizin şu an itibarıyla yüzde 29,6'sını kaplayan ormanlarımızı da ülkemizin yüzde 30'unu kaplar hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bütün dünyada ormanların iklim değişikliği, sanayileşme ve artan nüfusun etkisiyle azaldığına dikkati çeken Karacabey, şunları kaydetti:

"2020 yılı raporuna göre baktığımız zaman ülkemiz dünyada orman varlığını arttıran ülkeler arasında ve en çok artıran ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı, Avrupa'daysa ilk sıradayız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında dünya 4'üncüsü Avrupa'da ilk sıradayız. Bu aslında hepimizin başarısı ve hepimizi mutlu edecek bir gelişme."

Törene, siyasilerin ve deprem afetinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ülkelerin büyükelçiliklerinin yanı sıra öğretmenler, öğrenciler, madenciler, depremzede vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.