Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütünden kaçan 1 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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