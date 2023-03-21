Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Madagaskar’ın Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ve Cezayir’in Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Atta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'de göreve başlayan Sri Lanka, Zambiya, Uruguay ve Hindistan Büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Büyükelçilere başarı diledi.