Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Madagaskarlı ve Cezayirli mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Madagaskarlı ve Cezayirli mevkidaşları ile telefonla görüştü. Türkiye'de göreve başlayan büyükelçileri kabul etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Madagaskar’ın Dışişleri Bakanı Yvette Sylla ve Cezayir’in Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Atta ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'de göreve başlayan Sri Lanka, Zambiya, Uruguay ve Hindistan Büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.
Büyükelçilere başarı diledi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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