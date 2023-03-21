Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan
[Fotograf: AA]
AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.
AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.
Etiketler: AK Parti MHP Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Son Dakika YSK
Son Haberler
- 15:57
- 15:32
- 15:04
- 14:57
- 15:20
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhubaşkanı Herzog ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz