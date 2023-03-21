Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Millet İttifakı, ittifak protokolünü YSK'ya sunacak
[Fotograf: AA]
Millet İttifakı, ittifak protokolünü yarın saat 11.00'de Yüksek Seçim Kuruluna sunacak.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, yarın Millet İttifakı'na mensup 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.
Etiketler: Seçim 2023
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