Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 6. düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle vido konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE-Online Summit 2021) açılış programında konuştu.

Kasapoğlu, "Dünyanın en seçkin kurumlarını, üniversitelerimizi buluşturan bu anlamlı zirvenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemesek de internet vesilesiyle bu anlamlı zirveye katılıp, aynı heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Buradaki herkesin, yükseköğretimin geleceğinin değerlendirileceği bu zirvenin heyecanını en güçlü şekilde hissettiğine eminim. Burada kazanılacak her açılım, sadece yükseköğretim için değil ülkelerin geleceği için de ayrı bir değer ve heyecan" dedi.

"Bu birliğin küresel misyonu son derecek kritik"

EURAS'ın önemine değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim kurumlarının ülkelerin yarınlarına olan yürüyüşündeki hayati misyonu hepimizin malumu. Bir ülkenin zamanın hızına yenik düşmemesi adına üniversitelerinin geleceğe bakan, yarınlarının ihtiyaçlarını en güçlü şekilde değerlendiren, dinamik bir yapıya haiz olması gerek. 2010'da kurulan EURAS, önümüzdeki dönemin belki de gelişme potansiyeli en yüksek coğrafyasından pek çok üniversiteyi bir araya getiriyor. Avrupa, Asya ve Orta Doğu'dan 90'ın üzerinde üniversite bu birliğin üyesi. Bu beraberliğin üniversitelerimiz açısından ortak bir çatıyı temsil etmesinin yanında, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir köprünün inşası açısından da hayati öneme sahip. Bu birliğin küresel misyonu son derecek kritik. İnsanlığı yeniden esenliğe taşıyacak pek çok fikrin ve projenin, temel kriteri doğruyu aramak olan böyle nitelikli birliklerden çıkacağı şüphesiz. Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nin el birliği ile hayata geçirilecek bu gayretlerle hem ülkeler hem de insanlık için önemli kazanımların elde edilmesi için bir fırsat olduğuna inanıyorum."

"Bakanlığımız 7 gün 24 saat gençlerimiz için çalışıyor"

Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak gençler için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktararak, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de önemli bir devrimi gerçekleştirdik. Üniversitemiz olmayan şehrimiz kalmadı. Tüm gençlerimizin akademiye erişimi noktasında zirvedeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız 7 gün 24 saat gençlerimiz için çalışıyor, her türlü çabayı ve imkanı ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin barınmasından kredi ve burs imkanlarına, gençlik merkezlerimizden spor salonlarına ve devasa tesislere kadar, gençlerimizin gelişimi adına her şeyi seferber ediyoruz. Bu yıl ilk kez milli sporcu bursu uygulamamız var. Vakıf üniversiteleri ile hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla 'Spor mu, eğitim mi?' ikilemini ortadan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

"Attığımız adımlar ve bundan sonra gerçekleştireceklerimizle, Türkiye'yi yükseköğretimde cazibe noktalarından biri olarak yarınlara taşımaya kararlıyız." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta ortak geçmişimizle, dost ve kardeş ülkelerimizle dünyanın her köşesinden gelen binlerce öğrenciye ev sahibi olmak bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Değerli gençlerin üniversite yıllarında kurduğu dostluklar ve arkadaşlıkların ülkeler arasındaki iletişimi, dostluğu ve iş birliklerini gelecekte çok farklı noktalara götüreceğine inanıyoruz. Avrasya Üniversiteler Birliği, sadece bu zirvenin düzenlenmesiyle değil, ortaya koyduğu pek çok çabayla önemli bir takdiri hak ediyor. Bu misyona katkı veren herkesi gönülden kutluyorum. Gerek hükümetimiz gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız, bu anlamlı zirveden çıkacak sonuçları hassasiyetle değerlendirecektir. Özellikle farklı coğrafyalardan, farklı toplum ve kültürlerden insanların bir araya geldiği bu zirvenin insanlık ve ülkeler adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."