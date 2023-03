Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'nin 6 Şubat'taki depremler nedeniyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirten Karaismailoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden, Malatya'mızın da aralarında olduğu 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Tüm milletimiz kederlidir ve yastadır. Acımız büyük ama bugünleri hep birlikte aşacağız. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin büyüklüğü, artçı depremler ve çetin kış şartları ilk anlarda zorluklara neden oldu. Bugüne kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 13 binin üstünde artçı depremle sarsılmaya devam ettik. Dün de Kayseri’de hissedilebilir büyüklükte 3 sarsıntı daha yaşadık" diye konuştu.

'Afetin şehirlerimizdeki izleri silinene kadar milletimizin yanındayız'

Karaismailoğlu, depremlerin ardından sergilenen dayanışmaya dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz en zorlu koşullarda birbirine kenetlenmeyi bilen bir milletiz. Devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildik, ilk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. AFAD başkanlığında, bütün birimlerimizle 7/24, her unvanda, her kademedeki personelimiz görev yaptı ve yapıyor. Afetin şehirlerimizdeki izleri silinene kadar, milletimizin eksikleri, sorunları giderilene kadar da böyle olacak. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek milletimizi yalnız bırakmıyoruz. Acil Eylem Planı'mızı işletiyoruz."

Bölgede yürütülen çalışmaları anlatan Karaismailoğlu, "Binaların yüzde 99'unun taramasını tamamladık, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine hızla devam ediyoruz. Şu an için en öncelikli amacımız konteyner kentleri yaygınlaştırarak, kalıcı konutları yapılana kadar afetzedelerimize daha düzenli bir hayat sunmaktır. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerin altyapısını hızla tamamlamak için de arkadaşlarımız aralıksız çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Buralar afet bölgesi olarak kalmayacak"

Deprem yaşanan bölgenin, şehirlerin, Malatya'nın her zaman afet bölgesi olarak kalmayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Malatya, üretimiyle, ticaretiyle ve kültürüyle anılmaya devam edilecek. Biz de bölgemizi yeniden ayağa kaldırana kadar yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu güzel şehirlerimizi yeniden aslına uygun bir şekilde inşa ederken çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkanlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir bölge kuracağız. Devletimizin tüm imkanlarını seferber edecek, bölgemizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız."

"Trenlerle 100 bine yakın yolcu taşıdık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmaları yerine getirdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Depremlerden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti, 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Toplam 93 kilometrelik demir yolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Malatya Garı da dahil olmak üzere, istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhanelerde, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin vatandaşımızın konaklamasını sağladık. Halen barınma hizmeti veriyoruz. İstasyon ve vagonlarımızda depremzedeleri misafir ediyoruz. Malatya'da da 21 yolcu vagonu afetzedelerimizin konaklaması için tahsis edildi" dedi.

Gaziantep'teki Gaziray, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı ve Toprakkale şantiyelerinde de vatandaşlar için konaklama imkanı sağlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca sosyal tesislerimiz barınma için tahsis edildi. Malatya'dan hareket eden 108 trenle binlerce vatandaşımızı taşıdık. Depremlerde Malatya'da Bakanlık personelimizden ve kıymetli ailelerinden kaybettiklerimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Malatya-Çetinkaya, Malatya-Yolçatı hat kesimleri gerekli kontroller yapılarak tren trafiğine açıldı. Malatya il sınırından geçen Malatya-Doğanşehir kesimi acil kullanımlar için açılmıştır. Bütün demir yolcu personelimiz gibi kara yolcu arkadaşlarımızla beraber bütün arkadaşlarımız sahadadır. Hayatı normalleştirmek için canla başla çalışıyorlar."

"Yüzyılın en büyük felaketini, yüzyılın en büyük dayanışmasıyla aşacağız"

Tıpkı demir yollarında olduğu gibi tüm bakanlıklardaki arkadaşlarının canla başla çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Devletimiz topyekün seferber olmuş durumdadır, yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Göz yaşımız ve alın terimiz birlikte akmaktadır. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki bu çalışmalarımız azimle sürecek, bölgemizi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla ayağa kaldıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, kanaat önderleriyle omuz omuza olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak. Yüzyılın en büyük felaketini, yüzyılın en büyük dayanışmasıyla aşacağız" dedi.