Bakan Karaismailoğlu: 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız

Trabzon'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin otomobili" Togg'u kullanarak, AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına geldi.

Karaismailoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "20 yıldır yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız yapacaklarımızın, yapacaklarımız ise yaptıklarımızın teminatıdır. 20 yıl öncesinde de Türkiye vardı. Neden bu işler yapılamadı? Türkiye aynı Türkiye. Kaynaklarımız aynı kaynaklar, zenginliklerimiz aynı. Ama 2002 yılında bir zihniyet değişimi oldu. Vatanını milletini seven kadrolar iş başına geldi" dedi.

"Tam bir trilyon dolarlık yıllık ihracat hedefimiz var"

"2002 yılı öncesi bir yılda sadece 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden sadece bir ayda 25 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik" diyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tam bir trilyon dolarlık yıllık ihracat hedefimiz var. Gümbür gümbür geliyoruz. Ülkemizin her karış toprağına Recep Tayyip Erdoğan imzasını attık. Atmaya da devam edeceğiz."

"Zigana Tüneli'ni hep beraber açacağız"

AK Parti Gençlik Kollarının çevre yolu sloganına cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Gençler, 29 bin kilometre yol yapana bir çevre yolu ne yapar? 720 kilometre tünel yapan iktidara çevre yolu ne yapar? 3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile meydanda mitinginizi yapacağız ve ondan sonra da hep beraber gidip dünyanın en uzun tünelinden birisi Zigana Tüneli 14,5 kilometreyi hep beraber açacağız" dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Terörist bağlantılı kişilerin maalesef bakan olabilmesini bile konuştuğumuz günlerden geçiyoruz. Onun için herkese bu seçimin önemini anlatmamız lazım. İnşallah hep birlikte gür bir sesle 14 Mayıs'ta bütün dünyaya ses vereceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz, PKK’lısı, FETÖ’cüsü, Türkiye düşmanı kim varsa birlik olmuşlar. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Avrupa’ya vizeyi kaldıracaklarmış ama Avrupa’nın bundan haberi yok. İşsizliği muhtarlara özel kalem müdürü atayarak çözeceklermiş. Vizyonu görüyorsunuz."