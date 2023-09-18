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Gündem
AA 18.09.2023 04:44

Bakan Kacır: Türkiye, teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Elon Musk'ın "halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade ettiğini" söyledi.

Bakan Kacır: Türkiye, teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türkiye'nin teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkevi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de yatırıma davet ettiğini belirtti.

Kacır, Erdoğan'ın "Togg ile Türkiye'nin elektrikli araç üretimine adım attığını, Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu" söylediğini vurgulayarak, "Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti" açıklamasını yaptı.

 

Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ilettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünyanın en başarılı ülkesi, yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden biri olduğumuzu anlattı. Geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Musk, Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti."

Kacır, Türkiye'yi dünyanın teknoloji üslerinden biri yapmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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