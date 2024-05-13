Çok Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.05.2024 21:02

Bakan Kacır TRT Haber'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin uydu geliştirme hayali 40 yıllık bir hayal. İMECE uydusuyla birlikte Türkiye bu seviyede başarı elde edebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.

"Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu"

Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A’yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi. 

Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.

"Çok geniş coğrafyaya erişim imkanı sağlayacak"

Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağalayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:02
Irak’ın kuzeyinden kaçan iki terörist teslim oldu
20:58
Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan ABD'li Senatör Menendez'in yargılanmasına başlandı
20:36
'Mekke Yolu' projesinin açılışı Esenboğa Havalimanı'nda yapıldı
19:54
Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde diyalog kanallarının açık tutulması konusunda mutabık kalındı
19:36
Yılmaz: Kamuda tasarruf paketi cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek
19:12
Mısır Dışişleri Bakanı'ndan "İsrail saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ediyor" açıklaması
İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Gönüllü okuyucular kitapları sesleriyle görme engellilere ulaştırıyor
Gönüllü okuyucular kitapları sesleriyle görme engellilere ulaştırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ