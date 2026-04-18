Bakan Kacır: Küresel ekonomide 80 yıllık ezberler bozuluyor

Bakan Kacır, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) iletişim sponsoru olarak yer aldığı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026" kapsamında AA muhabirine, ADF'nin beşinci yılında küresel düzeyde etki uyandıracak bir diyalog platformu olarak insanlığın geleceğine hizmet sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli bir platforma ev sahipliği yapmasının ülke için çok değerli olduğuna işaret eden Kacır, "Dünyada büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağdayız. Maalesef bu dönüşümler, savaşlarla da eş zamanlı olarak cereyan ediyor. Umut ediyoruz ki artık savaşlar son bulsun." diye konuştu.

Kacır, insanlığın diyalogla, işbirliğiyle geleceğe yürümesini dileyerek, Türkiye'nin bu konuda attığı adımların, üstlendiği rolün, dünya tarafından da çok yakından izlenip takdir edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgenin ana istikrar unsuru olmayı sürdürdüğünü ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Küresel ekonomideki dönüşümde ülkemizin etkin şekilde varlık göstermesini çok önemsiyoruz. Dünyadaki değişim özellikle yüksek teknolojinin tetiklediği bir süreç. Küresel ekonomide özellikle son 80 yıldır benimsenmiş olan pek çok kabul artık terk ediliyor. Serbest ticaret, liberal ekonomi gibi yaklaşımlar yerini daha fazla yerinde üretime yakından tedarik, dostlardan tedarik yaklaşımlarına, küreselleşme yerini daha fazla bölgesel işbirliğine, ikili ortaklıklara bırakıyor. Dolayısıyla Türkiye sahip olduğu konumun getirdiği tüm avantajları, imkanları en etkin şekilde kullanarak hem tüm enerji bağlantılarının merkez ülkesi olabilmek hem ticaret koridorlarının orta yerinde yer alabilme fırsatlarını değerlendirerek, hem de sahip olduğu sanayi ve teknoloji kabiliyetleri, üretim yetkinlikleriyle bu dönüşümün öncü ülkelerinden biri."

Bakan Kacır, ADF'de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla Türkiye ile yürütülebilecek ekonomik işbirlikleri konusunda istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Kendisinin de görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Kacır, "Türkiye bir üretim gücü. Türkiye, yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon ülkesi. Bu imkan ve kabiliyetlerimizi dostlarımızla daha fazla paylaşmayı ve birlikte yeni işlere, yeni işbirliklerine adımlar atmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Stratejisi haziranda açıklanacak"

Kacır, 2030 Yapay Zeka Stratejisi'ni hazırladıklarını belirterek, bu sürece kamuoyunun katkısını da talep ettiklerini, binlerce öneriyle çok sayıda girişimci, araştırmacı, genç ve kadının bu sürece katıldığını söyledi.

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Haziranda, Türkiye'nin 2030 Yapay Zeka Stratejisi'ni dünyaya duyuracağız. Ümit ediyorum ki yapay zekada insanlık için fırsat niteliğinde olan adımların önde ülkelerinden biri olacak Türkiye. Burada tabii altyapı önemli. Altyapı yatırımlarını hızlandırmak, Türkiye'nin yapay zeka, hesaplama kabiliyetini, kapasitesini daha ileri seviyeye taşıyabilmek önemli bir boyut. Aynı zamanda insan kaynağına daha fazla yatırım yapmak. Büyük veriyi işleyecek programlara öncülük edebilmek, kamudaki veri altyapısını girişimcilerle buluşturabilmek ve çok sayıda sektörde değer yaratacak uygulamaların önünü açmak, Türkiye'nin yapay zeka stratejisinin ana yaklaşımlarını oluşturacak."

Anadolu'da yeni sanayi gelişim koridorları oluşturulacak

Türkiye'nin bağlantısallık fırsatlarının önemine dikkati çeken Kacır, Hazar geçişi ve Zengezur Koridoru'nun önemli fonksiyon üstleneceğini anlattı.

Kacır, Türkiye'nin bağlantısallığına güç katacak yeni fırsatların Anadolu'daki sanayileşme planlarına da yön vermesini arzu ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için de Anadolu'da yeni sanayi gelişim koridorları hazırlıyoruz. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak Sanayi Gelişim Koridorları Türk sanayinin gelecek 30 yılında yeni mega endüstriyel bölgelere ev sahipliği yapacak alanlar olacak. Burada özellikle raylı sistemlerle limanlara bağlanmış olacak. Kalkınmada Zengezur Koridoru gibi yeni bağlantısallık fırsatlarıyla entegre olmuş, sanayi alanları, sanayi bölgeleri oluşturacağız."

Bakan Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılda sadece belli bölgelerde yoğunlaşması yerine Anadolu'ya daha dengeli şekilde yayılmasını çok dikkatli ve hızlı bir planlamayla hayata geçireceklerini kaydetti.