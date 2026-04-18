Türk dünyasının "Aile Meclisi" Antalya'da toplanıyor

Bakan Fidan, bugün 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantı, TDT’nin 7 Ekim 2025'te Gebele’de düzenlenen 12. Zirvesi’nde alınan "dışişleri bakanlarının daha sık bir araya gelmesi" kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek. Üye ülkelerce "Aile Meclisi" olarak nitelendirilen teşkilat bünyesindeki bu buluşma, son dönemde ivme kazanan üst düzeyli temasların yeni bir halkasını oluşturacak.

Gündem: Gazze, İran ve küresel meseleler

Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan’ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın temsil edileceği toplantıda, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında ortak tutum benimsenmesi ve dış politika eş güdümünün güçlendirilmesi hedefleniyor. Görüşmelerde özellikle Gazze ve İran bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere, bölgeyi ilgilendiren kritik güvenlik ve siyaset konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, toplantı vesilesiyle TDT üyesi mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek ikili ilişkileri ve bölgesel iş birliği süreçlerini de ele alması planlanıyor.

Dayanışma mesajı ve "Ortak Bildiri" vurgusu

Haberde, 7 Mart 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir önceki gayriresmi toplantının önemine de dikkat çekildi. O toplantı sonunda kabul edilen "Ortadoğu’daki Son Gelişmelere İlişkin Ortak Bildiri" ile Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik saldırılar kınanmış ve teşkilat bünyesindeki güçlü dayanışma teyit edilmişti. Antalya’daki buluşmanın bu kararlılığı pekiştirmesi bekleniyor.

Türkiye, TDT Dönem Başkanlığına hazırlanıyor

Temelleri 2009 yılında Nahçıvan Anlaşması ile atılan ve 2021’de bugünkü ismini alan TDT, Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi ve ekonomik-teknik iş birliğinin derinleştirilmesini amaçlıyor.

Teşkilatın bir sonraki gayriresmi zirvesi bu yılın ilk yarısında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenecek. Yılın ikinci yarısında ise Türkiye, "TDT 13. Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak. Bu zirvenin ardından Türkiye, TDT Dönem Başkanlığını bir yıllığına üstlenecek.

Halihazırda 5 üyesi ve 4 gözlemcisi bulunan teşkilatın sekretaryası ise İstanbul'da faaliyetlerini sürdürüyor.