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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 19:03

Bakan Kacır: Bu gece herkes ekran başına

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Kacır paylaşımında, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu.

Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Uzay yolculuğu için tüm sistemler olumlu

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

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