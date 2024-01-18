Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihini değiştirmenin zamanı gelmiştir

Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na aday olmasını sağladıkları için teşekkür etti.

Başkenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına hazırlayacak olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Altınok, göreve geldiği 1994'ten bugüne Keçiören'i gecekondu şehrinden dünya şehrine getirdiğini ifade etti.

Türkiye'de örneği olmayan belediyecilik hizmetini ve eserlerini nakış nakış, dantel gibi işlediklerini, şehrin her köşesine birçok hizmet bıraktıklarını belirten Altınok, şöyle konuştu:

"Ankara'mızın makus tarihinin değişme zamanı gelmiştir artık. Öyle mi sevgili Ankaralılar? Hangi partiye oy verirsek verelim kullanacağımız oy bugünümüze, geleceğimize, çocuklarımıza, torunlarımıza kullanacağımız oy olacak. Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım Ankara'da bir gerçek var. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. Biz sokaklarda olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, toplumun her kesimiyle cumartesi, pazar, bayram, tatil demeden şehrimizin her köşesinde gönüllere dokunduk. Altınok, makamlarda değil sokaklarda oldu. Rabbim nasip ederse inşallah yine biz makamların değil sokakların ve halkın hizmetkarı olacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere taşıyacağız."

Ayırmadan, kayırmadan el ele olacaklarını vurgulayan Altınok, Ankara'yı hep beraber yöneteceklerini, her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Altınok, "Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçi ve personel kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız. Gönlü rahat olsun. Maaşlarınız düşük onu dillendirdim, maaşlarınıza biraz zam yaptılar. Şu an büyükşehir belediyemizdeki birçok birimlerdeki işçilerimizin aldığı maaşları biliyoruz. Verilen zam gecikmiş olan zamdır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız." diye konuştu.

"Ayrıştırmayacağız, ötelemeyeceğiz"

Konuşmasının ardından Keçiören Belediyesi Kalaba Meydanı'na giden Altınok, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telefonla arayarak kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Seçimi kazandıkları takdirde balkon konuşmasını önce AK Parti Ankara İl Başkanlığında daha sonra da Keçiören'de yapacaklarını ifade eden Altınok, Keçiörenlilerden kendisine oy vermelerini istedi.

Ankara'yı hizmetle donatacaklarını belirten Altınok, "Bütün ilçelere hizmet dağıtacağız. Çankaya'yı da hizmetle donatacağız. Ayrıştırmayacağız, ötelemeyeceğiz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin söylediği gibi Bir olalım diri olalım. Gelin canlar bir olalım. Bizim yolumuz budur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara'yı, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir başkent yapmanın heyecanı, inanmışlığı ve adanmışlığı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Özcan, "Bizim tek ajandamız olacak o da Ankara. Bizim aklımız, kalbimiz, özümüz ve sözümüz sadece Ankara olacak. Başka ikbalimiz, hayalimiz yok." dedi.

Programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Osman Gökçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.