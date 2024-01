Uzay yolculuğu için tüm sistemler olumlu

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

All systems are looking good for today’s launch of Ax-3. Liftoff is targeted for 4:49 p.m. ET, and weather is 80% favorable → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/HqiM2bTJNk