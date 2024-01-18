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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 19:03

Bakan Kacır: Haydi Türkiye, bu gece herkes ekran başına

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Kacır paylaşımında, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

İlk insanlı uzay misyonuna saatler kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatma öncesi sosyal medya adresinden videolar paylaştı.

Videoda Türk milletinin yıllar boyunca televizyon karşısındaki heyecanlı ve gururlu bekleyişleri hatırlatıldı, "Bu gece de ilk astronotumuzu uzaya göndereceğimiz anı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. "Haydi Türkiye, bu gece 00:49'da herkes ekran başına" notu yer aldı.

"Ayağına asteroid değmesin!"

Diğer bir videoda ise TRT Çocuk'un sevilen dizisi Rafadan Tayfa'nın kahramanları yer aldı.

Videoda "Ayağına asteroid değmesin!" notu paylaşıldı.

Rafadan Tayfa'dan 'uzay yolculuğu' mesajı: Ayağına asteroid değmesin!
Rafadan Tayfa'dan 'uzay yolculuğu' mesajı: Ayağına asteroid değmesin!

Uzay yolculuğu için tüm sistemler olumlu

Dün son kontrollerinin tamamlanması için uçuşu bugüne ertelenen Ax-3 misyonuyla ilgili fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX firmasından açıklama yapıldı.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16:49 (TSİ 00:49) ve havanın uygunluğu yüzde 80" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00:49'de fırlatılması planlanıyor.

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TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
TRT Haber ekibi fırlatma rampasının en yakın noktasında
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