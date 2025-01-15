Hafif Sağanak Yağışlı 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.01.2025 17:34

Bakan Işıkhan'dan işverenlere "iş sağlığı ve güvenliği" hatırlatması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak işverenler tarafından yerine getirebileceğini söyledi.

Bakan Işıkhan'dan işverenlere "iş sağlığı ve güvenliği" hatırlatması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışanların haklarını korumaya, insana yakışır iş ve güvenli çalışma ortamını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri" maddesinin, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdiğini anımsatan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Böylelikle 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri veya işveren vekili tarafından çalışanları arasından uygun nitelikte personel görevlendirmesi yaparak, gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi üstlenerek, bakanlıkça yetkilendirilen OSGB ve ÇASMER'lerden hizmet alarak veya iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlayarak yerine getirebilir."

 

Kolaylaştırıcı yeni adımlar atılacak

Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri ve çalışanları için işveren/işveren vekili eğitimleri uzaktan erişilebilir olacak.

Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan verilebilmesine ilişkin kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacak.

İşe giriş ve periyodik muayene hizmetlerinin sunulması için kolaylaştırıcı yeni adımlar atılacak.

Küçük işletmelerin faydalanabilmesi için risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı rehberleri yayımlanacak.

ETİKETLER
Vedat Işıkhan İş Sağlığı ve Güvenliği
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırısında doğumuna birkaç saat kalan bebek hayatını kaybetti
18:49
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Londra'da
18:44
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:12
TDT'den 'Fergani' tebriği: Türk Dünyası için büyük gurur ve sevinç kaynağı
17:51
AB, Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor
17:49
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon, gözaltı merkezine nakledildi
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon iki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ