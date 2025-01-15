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Gündem
AA 15.01.2025 17:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Yeni Yönetimi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

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