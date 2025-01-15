TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında iş birliği protokolü

Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divan Salonu'nda düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün, 23 Nisan Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla geçen yıl TBMM'de başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının partnerler olduğu organizasyonu kalıcı hale getirmek için adım atacaklarını söyledi.

23 Nisan Milli Egemenlik Haftası kapsamında geçen yıl fevkalade güzel programlar icra edildiğini dile getiren Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrı ayrı düzenlediği yarışmalarda Türkiye çapında dereceye girenlere ödüller verildiğini anımsattı.

TBMM'deki etkinliklere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın yanı sıra birçok kuruluşun katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, geçen yıl bir hafta içerisinde 103 bin kişinin TBMM kampüsüne giriş yaptığını kaydetti. Kurtulmuş, iyi organize edilmiş programlarla Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri aileleriyle birlikte Meclis'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli iradenin karargahı, demokrasinin kalbi TBMM'nin halka açık olmasını önemsediklerini ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan haftasında Meclis'in kitlesel bir şekilde ziyaret edilmesinin çok yararlı olduğunu da kaydetti.

"Bizim amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında ciddi çabalar harcadıklarını, geçen yıl düzenlenen ve şölen havasında geçen organizasyonun da çocuklarda, gençlerde heyecan yarattığını belirtti.

Meclisin bu programları himaye etmesinin, çocukların ve gençlerin buradaki atmosferi yaşamalarının kendileri açısından kıymetli olduğunu söyleyen Bak, "Bizim amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda yetenek taramasıyla beraber spora yönlendiriyoruz. Bu da onlar için bir amaç, güzel bir hedef olacak. Hepsi buraya gelmek isteyecektir. Bunun için mücadele edecekler. Bunun, spor için de önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık olarak tüm gücümüzle buraya katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri haftası içerisinde yer alması, eğitim öğretim sürecinin bir parçası"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 2013'ten bu yana 23 Nisan'ı, "bir karnaval havasında kutlamaların yapıldığı program" olarak planladıklarını, geçen yıl icra edilen programların da TBMM Başkanı Kurtulmuş'un desteğiyle bambaşka bir boyut kazandığını söyledi.

Tekin, "ulusal egemenlik" kavramını çok önemsediklerini dile getirerek, "Çocuklara ulusal iradeyi, milli iradeyi öğreteceksek bunun başlangıç noktası TBMM'nin sürecin içerisine dahil olmasıdır." dedi.

Müfredat değişikliğiyle demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını, geleneklere sahip çıkmayı öğretmeye çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, "TBMM'nin 23 Nisan etkinlikleri haftası içerisinde yer alması, eğitim öğretim sürecinin de bir parçası" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un vereceği desteklerle bu sürecin zenginleştirileceğini söyleyen Tekin, bu yıl daha eğlenceli ve öğretici bir sürecin yaşanması temennisini dile getirdi.

Konuşmaların ardından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokole göre, TBMM, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümü kutlamaları, işbirliği içinde yapılacak; bakanlıklar yurt içinde ve yurt dışında TBMM adına etkinlikler düzenleyebilecek.