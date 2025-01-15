Gençlere özel "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı" başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi yarıyıl tatili için özel bir program hazırlandı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüteceği GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin yoğun geçen ilk dönemin ardından eğlenerek dinlenmeleri ve sosyal bağlarını güçlendirmelerini amaçlıyor.

Program, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkanı da sağlayacak.

Eğlence ve öğrenme dolu etkinlikler

GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini destekleyen birbirinden farklı ve zengin etkinlikler sunacak.

Programda yer alan faaliyetler arasında akıl ve zeka oyunları, sportif aktiviteler, değerler eğitimi, bilgi yarışmaları, el sanatları ve görsel sanatlar gibi alanlar bulunuyor.

Ayrıca gençler, sokak oyunları, drama ve tiyatro etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşayacak. Sabah sporu, halk oyunları, iletişim becerilerini geliştirme oyunları gibi aktiviteler, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklerken, takım çalışması ve değerler eğitimi ile sosyal becerilerini güçlendirecek.

Programda ayrıca il gezileri ve aile buluşmaları gibi toplumsal farkındalık ve aile katılımını teşvik eden etkinlikler de yer alıyor.

Gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç programdan faydalanabilecek

GSB Gençlik Kış Kulübü Programı, 20 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe gençlik merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, 9-12 yaş arası gençler birinci grup, 13-15 yaş arası gençler ise ikinci grup faaliyetlerine katılacak. Ebeveyni eşliğinde gençlik merkezlerine başvuru yapan her genç programdan faydalanabilecek.

Her dönem sonunda, gençlerin aileleri de özel olarak düzenlenen kapanış programına davet edilecek. Bu etkinlikte, gençlerin atölyelerde ürettikleri ürünler sergilenecek.

Kapanış programında ayrıca sokak oyunları, baba-oğul veya anne-kız yarışmaları, müzik, tiyatro ve açık hava sineması gibi eğlenceli aktiviteler yer alacak.