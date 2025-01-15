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Gündem
AA 15.01.2025 14:18

Bakan Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemde yapılan operasyonlar ile hava harekatlarına dikkati çekerek terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Güler'den terörle mücadelede kararlılık mesajı

Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerle ilgi sorusu üzerine Güler, bu konuda yaptığı açıklamaların takip edilmesini istedi.

Aynı gazetecinin, "Konuyla ilgili olay yeri tutanaklarının sonradan hazırlandığı iddiası var." demesi üzerine Bakan Güler, "Disiplin kuruluna çıkıyorlar, oradaki insanlar her şeyi inceliyor. Bizlerin söylediğine inanmıyor, birilerinin yazdıklarına mı inanıyorsunuz? Biz, söyleyeceklerimizin hepsini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyona ilişkin soru üzerine de Güler, son dönemde yapılan operasyonlara ve hava harekatlarına dikkati çekerek, terörle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

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Milli Savunma Bakanlığı TBMM Terörle Mücadele Yaşar Güler
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