Bakan Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik

Bazı temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Göktaş'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin bilgi birikimini KKTC ile paylaşacaklarını belirterek iki ülkenin aile ve sosyal hizmetler alanlarında ortak çalışmalar yürüteceğini, söyledi.

Göktaş, aile odaklı çalışmaların zeminin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Bakan Gardiyanoğlu’nun da davetli olarak bulunduğu sosyal politikalar toplantısında atıldığını anımsatarak aile, kadın, engelli ve çocuk odaklı çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, Türkiye'de 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ve bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek "Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik. Gelecek süreçte ailelere yönelik kapsamlı çalışmalarımız devam edecektir. Ailemiz geleceğimiz, ailemiz istikbalimiz. Günümüzde aile kavramı çok ciddi tehdit, çok büyük riskler altında. Bizler de ailelerimizi tüm bireyleriyle birlikte güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik." diye konuştu.

Toplumda desteğe ihtiyaç duyan tüm kesimlere ulaşmak için çalıştıklarını aktaran Göktaş, Türkiye'nin KKTC'ye aile, engelli, çocuk ve yaşlı bakım konularında desteklerinin süreceğini dile getirdi.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle aile yapısı ve sosyal hizmetlere verdiği önemin bilindiğini ve takdir edildiğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini, bu çalışmaların kendileri için rehber olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’den aldığı talimatlar doğrultusunda, göreve geldiği günden beri özellikle sosyal hizmetlerin rehabilitasyon ve huzur evleri projelerine önem verdiklerini dile getirdi.