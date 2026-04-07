Gündem
TRT Haber 07.04.2026 12:58

Bakan Gürlek: İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah sesi ihbarlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek: İsrail Konsolosluğu çevresindeki silah sesi ihbarlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin açıklamada bulundu. 

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

