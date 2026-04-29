TRT Haber 29.04.2026 12:22

Bakan Gürlek: Faili meçhul dosyalar titizlikle takip ediliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların aydınlatılması amacıyla bakanlık bünyesinde yeni bir daire başkanlığı kurulduğunu belirterek, Gülistan Doku soruşturması ve çocuk suçlarına yönelik cezaların artırılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Gülistan Doku davası ve faili meçhul dosyalarla ilgili yürütülen yeni çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu"

Toplumda hassasiyet uyandıran dosyaların titizlikle incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Gürlek, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nı kurduk. Faili meçhul kalmış dosyaları mercek altına aldık. Arkadaşlarımız bu dosyaları ayrıntılı olarak inceliyor." ifadelerini kullandı.

Şüpheli hakkında Kırmızı Bülten ve iade süreci

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Gürlek, davanın firari şüphelisi Umut Altaş hakkında uluslararası düzeyde arama kararı çıkarıldığını belirtti. Gürlek, şu bilgileri verdi;

Gülistan Doku ile ilgili olarak, özellikle şüphelinin iadesine yönelik kırmızı bülten çıkardık. Şu an Amerikan yetkili makamlarıyla süreci titizlikle yürütüyoruz ve şüphelinin iadesini bekliyoruz. Olayın en yakın tanığı, şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçmıştı; ancak soruşturma kararlılıkla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcımız ve Valimiz süreci yakından takip ediyor.

WhatsApp yazışmaları ve yeni deliller

Soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldığını kaydeden Gürlek, şüphelinin babasıyla olan WhatsApp yazışmalarının dosyaya girdiğini ifade etti. Bakan Gürlek, dosyanın tüm ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizdi.

Çocuk suçlarına yönelik cezaların artırılması gündemde

Çocuklara yönelik suçlarla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, cezaların caydırıcılığının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, "Çocuklara yönelik suçlarda cezaların artırılması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

