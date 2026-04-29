AA 29.04.2026 12:07

Türkiye'nin COP31 ev sahipliği yolunda Paris'te "enerji diplomasisi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, COP31 hazırlıkları kapsamında yarın Uluslararası Enerji Ajansı ile Paris'te stratejik bir oturum gerçekleştirecek; Bakan Kurum Türkiye'nin "Uygulama COP'u" hedefini anlatacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum'un Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğine yönelik uluslararası temasları ve programları devam ediyor.

Bu kapsamda, COP31 Başkanlığı ile Uluslararası Enerji Ajansının stratejik ortaklığında yürütülecek "Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyalogları"nın ilki yarın Paris'te düzenlenecek.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da katılacağı oturumlarda, Bakan Kurum açılış konuşması yapacak.

Toplantıda Türkiye'nin enerji dönüşümü yol haritası ele alınacak.

"Temiz pişirmeye erişim" gündeme taşınacak

Oturumda, Türkiye'nin "Uygulama COP'u" vizyonuyla COP31'e yönelik hazırlıklarını, IEA ile COP31 Başkanlığı arasında kurulan stratejik ortaklığın önemini anlatacak Kurum, COP31 Başkanlığının temiz enerjiye geçişini hızlandırmak için ülkelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin uygulamaya dönüşmesi için çalışacağını vurgulayacak.

Kurum, dünyada yaşanan enerji krizinin temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın tetikleyicisi olması için ülkelerin birlikte harekete geçip aksiyon alması gerektiğine dikkati çekecek.

Toplantının önemli başlıklarından biri de "temiz pişirme" olacak. Özellikle Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve bazı Pasifik ülkelerinde katı yakıtlardan kaynaklanan can kayıplarına dikkati çekilecek oturumda, Bakan Kurum da Uluslararası Enerji Ajansı ile COP31'de "temiz pişirmeye erişimi" küresel gündemin merkezine taşımak istediklerini anlatacak.

